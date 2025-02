Ilrestodelcarlino.it - Omodia, exploit nei 400. Gli juniores sugli scudi

Sei medaglie per le Marche nella due giorni di Campionati italianie promesse di Ancona. Al PalaCasali domenica per i giovani marchigiani sono arrivati altri quattro secondi posti tricolori. Nei 400è clamoroso il nuovodi Destinyche firma il record regionale assoluto con 47’’77 e autore sabato del miglior tempo nelle batterie in 48’’45. Continua a migliorarsi il talento della Sef Stamura Ancona, capace di demolire il suo primato marchigiano della categoria under 20 di 48’’10 e anche quello senior stabilito da Alessandro Moscardi con 47’’81 nel 2021. E sono ancora tutti da scoprire i limiti del diciottenne di Collemarino, famiglia di origine nigeriana, ma nato nel capoluogo dorico, cresciuto sotto la guida del coach Stefano Luconi che lo ha indirizzato verso la pista dopo aver iniziato come saltatore.