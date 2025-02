Iltempo.it - Olympia torna a volare: il ritorno del falconiere Bernabè. Ma la Lazio non c'entra

Domenica 9 febbraio, allo Sportitalia Village, andrà in scena un evento speciale prima della partita tra Folgore Caratese e Breno. Il pubblico potrà assistere allo spettacolare volo dell'aquila “Olimpia” (così è scritto nella grafica invece del solito), simbolo che per anni ha accompagnato la, ma che ora trova una nuova casa lontano dallo Stadio Olimpico. L'evento, annunciato da Michele Criscitiello sui social, segna ilin scena di Juan Bernabé, ilnoto per la sua lunga collaborazione con la, interrotta bruscamente a gennaio a causa di feroci polemiche. Laha infatti deciso di silurarlo dopo la pubblicazione sui social di immagini esplicite relative a un intervento chirurgico per l'instalne di una protesi peniena. La decisione del club biancoceleste era arrivata rapidamente dopo le polemiche social, con la società che ha definito il comportamento di Bernabé "incompatibile con i valori della".