Oltre 100 anni di Fettuccine burro e parmigiano all’Alfredo | festa di compleanno nel ristorante romano

Leggi su Ildenaro.it

Countdown per lo special Birthday Event delle “”, l’International Food Brand più noto del mondo che si terrà il prossimo 7 febbraio nella sede prestigiosa de ”Il Vero Alfredo” in Roma, a piazza Augusto Imperatore 30, inserita ufficialmente nell’Albo dei ”Locali Storici d’Italia”, in coincidenza con laUSA “NationalAlfredo Day”. La serata che vedrà la partecipazione di un parterre esclusivo di ospiti, esponenti del mondo delle Istituzioni e della Cultura, è rivolta a celebrare i 117della nascita delle mitiche “”. Deus ex machina dell’evento, le legittime eredi della gloriosa dinastia Di Lelio, Ines Di Lelio e la figlia Chiara Cuomo che perpetuano in maniera vincente la tradizione gastronomica familiare dei propri avi, cominciata nel 1908 in una trattoria a piazza Rosa, nei pressi dell’attuale Galleria Alberto Sordi da Alfredo Di Lelio 1 e da sua moglie Ines e resa ben presto celebre in tutto il mondo quando, nel 1927, due divi del cinema Mary Pickford e Douglas Fairbanks, donarono le posate d’oro con inciso “To Alfredo, the King of the noodles”.