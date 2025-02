Amica.it - Olly a Sanremo 2025: «Mi voglio divertire, è un viaggio già bellissimo»

(askanews) –è in gara alla 75 edizione del Festival dicon Balorda Nostalgia. Il brano – una ballad scritta da, composta dal cantautore insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione – racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male, per questo motivo è balorda.«Allora questa canzone parla di dare valore da nostalgia, molto semplice, nonvendere niente di astruso, parla di questa sensazione che anche se ho 23 anni, ho vissuto, vivo tutti i giorni, è una mancanza che poi nel senso stretto di questo brano sicuramente è una mancanza d’amore, ma può essere fatto qualsiasi tipo di parallelismo ognuno voglia fare nel momento in cui l’ascolta. Sicuramente è una canzone vera, racconta parte di una mia storia e sono molto contento di portarla all’Ariston.