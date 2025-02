Olivitalymed a Rocca Cilento verso la seconda edizione | affari e convegni su salute e alimentazione

Leggi su Ildenaro.it

Si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2025, nel castello dia Lustra, ladi, la rassegna dedicata alle eccellenze dell’olio e dei sapori mediterranei. L’iniziativa, ideata da Stefano Sgueglia e oggi portata avanti dalla famiglia “vuole essere – afferma Tonio Sgueglia, che l’organizza assieme alla madre Pina e alla sorella Piera – il riconoscimento che mancava per il mondo dell’olio, fatto di donne e uomini instancabili, impegnati nella produzione di una risorsa preziosa per la nostra civiltà e la nostra cultura. Un lascito in particolare per il territorio vocato dele le sue comunità”.Partner istituzionale diè l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che ha inserito questa iniziativa nel programma 2023/24 di valorizzazione delle eccellenze agricole regionali.