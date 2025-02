Ilgiorno.it - Olimpiadi, Pnrr e Piano Lombardia. In arrivo 190 ispettori per i cantieri. Intesa tra Regione, ditte e sindacati

Sul fronte della sicurezza del lavoro e dei lavoratori, le sfide in corso sono tre: ilNazionale di Ripresa e Resilienza (), leInvernali Milano-Cortina 2026 e, infine, il. Minimo comune denominatore:da aprire e chiudere entro scadenze prestabilite, possibilmente. Da qui la necessità di conciliare il rispetto dei cronoprogrammi delle opere e il rispetto delle norme che tutelano i lavoratori. Insono due le azioni previste e concordate per raggiungere o perlomeno avvicinare l’obiettivo di un maggior rispetto delle norme e, di conseguenza, di una maggiore sicurezza del lavoro. Innanzitutto l’assunzione di nuovidel lavoro, poi l’accordo siglato e presentato ieri a Palazzo, dopo due anni di confronto, tra lae 36 realtà diverse: dalle associazioni di categoria dei costruttori aipassando per le sigle del partenariato pubblico-privato.