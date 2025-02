Sport.quotidiano.net - Olimpia, rush finale in Eurolega. In casa del Bayern per salire ancora

Dieci partite per tornare, dopo due anni di assenza, nell’Europa che conta di più oppure per un’altra delusione. Scatta oggi l’ultimo spezzone della regular season diche negli ultimi due mesi di competizione eleggerà le migliori dieci divise tra playoff e play-in. I giochi sono aperti come non mai. Basti pensare che dal quarto al decimo posto sette squadre sono tutte racchiuse da una sola vittoria di distanza tra loro. È quel vantaggio che al momento ilMonaco ha sull’Milano, ossia praticamente il successo che i tedeschi ottennero al Forum poco prima di Natale, vincendo di un solo punto, mentre la paraboladi Shields finì a sbattere sul ferro. Differenza minima, ma sostanziale. Oggi alle 20.45 l’Armani sarà per la prima volta nel nuovissimo Sap Garden che da quest’anno ospita le gare dei bavaresi e proverà a fare un colpaccio che ribalterebbe anche la differenza canestri, rinvigorita dalla presa di coscienza del proprio valore dopo la vittoria contro il Panathinaikos.