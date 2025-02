Quotidiano.net - Olaf Scholz: Terre rare ucraine per finanziare la ricostruzione post-guerra

"Nel piano vittoria l'Ucraina ha avanzato proe su come le suepossano essere utilizzate per il futuro del Paese. Dovremmo sfruttare queste risorse nazionali pertutto ciò che servirà dopo la". Lo ha detto il cancelliere tedesco,, al termine del vertice informale dei leader Ue, commentando la richiesta di Donald Trump di usare lein cambio degli aiuti degli Usa a Kiev. "Sarebbe molto egoista e autoreferenziale usare questi fondi solo per sostenere la difesa. Si tratta di garantire che" Kiev "possala sua" per "un futuro solido", ha sottolineato.