Okafor sceglie la maglia numero 9 | un’eredità pesante

Noahha preso una decisione significativa: indossare la9 del Napoli. Non unqualsiasi, ma quello che per quattro stagioni è appartenuto a Victor Osimhen, leader dell’attacco azzurro e protagonista assoluto dello scudetto 2022-2023. Un simbolo, un peso, una responsabilità.Negli ultimi anni, il9 è stato spesso associato ai bomber più rappresentativi del club. Da Gonzalo Higuaín a Edinson Cavani, fino allo stesso Osimhen, il Napoli ha sempre legato questa cifra ai suoi attaccanti più prolifici.che lo stesso Romelu Lukaku, accostato agli azzurri nella scorsa estate, ha preferito non raccogliere,ndo invece l’11 nella sua avventura alla Roma., invece, ha deciso di affrontare la sfida, mandando un segnale chiaro: vuole essere protagonista.