Calcionews24.com - Okafor Napoli, è ufficiale! L’attaccante lascia il Milan. Tutti i dettagli e cifre dell’affare dei partenopei

Leggi su Calcionews24.com

, ora èildei! Le ultimeattivo non solo in entrata in queste ultime ore di calciomercato.la cessione dial, è arrivato anche l’annuncio del presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, tramite il proprio account X e del club rossonero: COMUNICATO – AC .