Okafor magari non è in forma, Conte lo scoprirà oggi

non è inlo(Corsport)Digli ambienti milanisti dicono che sia rientrato piuttosto sovrappeso dalle vacanze natalizie e in queste condizioni dovrebbe arrivare a Napoli. Sappiamo quantosia giustamente attento al peso degli atleti.Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:È stato ceduto Kvaratskhelia al Psg per 70 milioni, il miglior giocatore del gruppo, ed è arrivato Noahin prestito last minute dal Milan per 1,5 milioni, con diritto di riscatto a 23. Un buon profilo, ma comunque un piano d’emergenza. Un giocatore che i rossoneri avevano già ceduto al Lipsia, salvo poi ritrovarlo in rosa dopo un inghippo sulle visite mediche. Noah, però, non ha problemi: all’epoca era nel pieno di un problema muscolare, mentre domenica era in panchina per il derby.