Okafor dal Milan al Napoli | le cifre dell’operazione

Calciomercato, tutte le notizie più importanti delle ultime ore di trattative: e sul passaggio dial.È terminato a mezzanotte la finestra di calciomercato invernale 2025 in Italia. Ilera alla ricerca degli ultimi tasselli per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Terzo tempoha seguito le ultime ore di trattative con aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni che riguardano gli azzurri.Ultimo aggiornamento: 00:00 – Chiuso ufficialmente il calciomercato invernale in Italia: ilprende anche un giovane croato.Il calciomercato in Italia è ufficialmente chiuso. Il gong finale ha posto fine alla finestra invernale di trattative alla mezzanotte. Ilha chiuso la lunga giornata con l’arrivo di Noahin prestito dale quello del giovane centrocampista croato Ivan Anic, classe 2007, dal Nk Rudes a titolo definitivo.