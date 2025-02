Tvplay.it - Okafor al Napoli, il retroscena di fine mercato: lo volevano un’altra big del campionato

Noahè un nuovo calciatore del, è arrivata l’ufficialità intorno alle 23:30 dell’ultimo giorno di: sarà lui il sostituto di Khvicha KvaratskheliaIlha chiuso undi gennaio abbastanza deludente per quelle che erano le aspettative. L’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha scosso i piani del club partenopeo, che si è ritrovato però un bel gruzzoletto da 70 milioni di euro. Insieme all’esterno offensivo, sono andati via anche Elia Caprile e Michael Folorunsho.al, ildi: lobig del(LaPresse) Tvplay.itIn entrata, invece, ilha puntato su Scuffet nell’ambito di uno scambio proprio con Caprile, su Philip Billing dal Bournemouth e su Luis Hasa. Si era parlato tanto di Garnacho, Adeyemi o Ndoye per sostituire Kvara, tutti saltati; negli ultimi giorni, invece, si è fatto di tutto per prendere Saint-Maximin in avanti facendo un investimento importante per Pietro Comuzzo, ma anche queste due trattative non sono andate a buon