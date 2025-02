Fanpage.it - Ok ai rimborsi dei biglietti per i docenti pendolari da e per le Eolie, Gilda: “Aspettiamo riscontro pratico”

I lavoratorida e per le Isole, in primis insegnanti e personale scolastico, potranno viaggiare ottenendo il rimborso integrale del biglietto a partire da domani, 5 febbraio. Soddisfazione dei sindacati,: "Siamo in attesa di vedere unpratico, rimane il fatto che non avessimo sollevato la questione mesi fa, a tutela dei, nulla si sarebbe mosso".