Iodonna.it - «Oggi non solo il tumore, ma anche la presenza di metastasi non è più una sentenza definitiva, perché sempre più riusciamo a controllare la malattia grazie all’utilizzo di terapie a bersaglio, impensabili solo fino a pochi anni fa»

Un messaggio di speranza contro la paura maggiore per un malato oncologico: le. In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il 4 febbrao, dall’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) arrivano parole che ci fanno ben pensare per il futuro. «La cura delleè la maggiore svolta dell’oncologia degli ultimi cinquee i progressi sono tali da farci ipotizzare che il prossimo obiettivo sarà la guarigione». Kate Middleton torna nell’ospedale dove è stata curata in gran segreto per il cancro X Leggi› World Cancer Day: i numeri del cancro e gli screening gratuiti Giornata mondiale contro il cancro, aumenta il numero dei sopravvissuti dopo la diagnosiUn messaggio supportato dai numeri.