Ilrestodelcarlino.it - Offida, polemica per l’antenna 5G. Maxi assemblea al Beato Bernardo

Un fronte comune contro5G ad. Gli amministratori e i cittadini si sono dati appuntamento giovedì, alle 21, nel salone polifunzionale deper discutere dell’argomento, che sta suscitando allarmismo, preoccupazioni, ma soprattutto tanta indignazione. "Queste decisioni – dichiarano i cittadini – devono essere condivise, concertate, perchédeve essere impiantata proprio in mezzo alle case, tra il quartiere Madonnetta, Cappuccini e il centro storico, sopra le nostre teste, in un borgo tra i più belli d’Italia, non era possibile trovare un altro sito?". "– proseguono – è un paese che sta subendo un forte spopolamento, così finirà che anche gli irriducibili se ne andranno. Questo intervento non solo svaluterà i nostri immobili, la gente che compra o affitta casa non vuole vedere cose brutte dalla finestra, né tantomeno subire gli effetti dell’elettrosmog.