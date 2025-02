Anteprima24.it - Occupato abusivamente da 45 anni, sgomberato stabile

Tempo di lettura: < 1 minutoErasenza titolo da ben 45: liberato. È accaduto a Torre Annunziata, dove un immobile di via Grazie è statodagli occupanti abusivi. A darne notizia è il sindaco della città vesuviana, Corrado Cuccurullo, che sottolinea come per la palazzina in questione sarebbe “stato speso impropriamente denaro pubblico“. “Nelle scorse settimane – prosegue il primo cittadino – si è lavorato incessantemente per una soluzione indolore senza l’uso della forza. Il primo ringraziamento va alle persone e alle famiglie coinvolte, nell’aver reso possibile che le operazioni avvenissero senza tensioni. Un secondo ringraziamento va alle forze dell’ordine per aver eseguito un ordine dell’autorità giudiziaria con grande spirito di umanità nel rispetto della legge.