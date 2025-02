Ilrestodelcarlino.it - Occupano casolare abbandonato: sgomberati

Un immobilenelle campagne falconaresi era stato trasformato in un bivacco da tre stranieri, che avrebbero vissuto in condizioni igieniche piuttosto precarie e si sarebbero rifugiati in quegli spazi, secondo le ricostruzioni, probabilmente anche per sfuggire all’attenzione e ai puntuali controlli portati avanti dalle forze dell’ordine. Tutto questo, però, non è bastato. Perché sabato mattina quel vecchionei pressi della zona di Rocca Priora, vuoto da tempo e di fatto, è stato sgomberato e così sono stati allontanati tre giovani di origine nordafricana, la cui presenza non era passata inosservata all’azienda agricola proprietaria dello stabile, che ha provveduto a segnalarli a chi di competenza. Un intervento tempestivo e che è stato portato avanti all’interno del programma antidegrado.