Oaktree Inter, interesse per una quota azionaria del club? I dettagli

di Redazioneesse per unadel? Isulla situazione societaria dei nerazzurriCome riportato da Calcio e Finanza, alcuni investitori esteri sarebberoessati ad unadell’, in mano al fondo. Ecco i- – «Mentre l’di Simone Inzaghi, dopo il pareggio in extremis nel derby contro il Milan, sta preparando il primo dei due impegni ravvicinati con la Fiorentina, arrivano importanti indiscrezioni su potenziali sviluppi relativi al controllo del, saldamente e pienamente nelle mani del fondo statunitense. Come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane sulle scrivanie dei dirigenti del fondo, che ha escusso il pegno posto sulla società nerazzurra da Steven Zhang, sono arrivate alcune manifestazioni d’esse per unadelnerazzurro.