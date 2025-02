Biccy.it - Nuovo scoop di Corona su Angelica, Fedez e Andrea Damante

Leggi su Biccy.it

Fabrizionei giorni scorsi ha annunciato che non si sarebbe fermato, che avrebbe pubblicato una nuova puntata di Falsissimo su Chiara Ferragni e che avrebbe fatto altre rivelazioni suMontini e. Oggisul suo sito Dillinger News ha lanciato un altrosul caso del momento. Stando alle nuove dichiarazioni di Fabrizio,prima di stare conavrebbe avuto un flirt con(amico del rapper).Pare che la Montini e l’ex tronista di Uomini e Donne si siano frequentati prima che lei iniziasse la relazione segreta con. Ma le cose si fanno più complicate, perché Federico eavrebbero iniziato a vedersi nel 2017 (così dice Chiara Ferragni), madal 2016 al 2018 è stato insieme a Giulia De Lellis. Ma adesso colleghiamoci con Giuliona (che è pronta a far scrivere un sequel del suo best seller).