Nuovo record per le crociere del porto di Civitavecchia nel 2024 346 mln di passeggeri +43%

Sbircialanotizia.it - Nuovo record per le crociere del porto di Civitavecchia, nel 2024 3,46 mln di passeggeri (+4,3%)

Leggi su Sbircialanotizia.it

Musolino (AdSP): "risultato storico"per ledeldi. Nelsono stati 3.459.238 icrocieristi sia in transito che imbarcanti e sbarcanti neldi Roma. Un numero in aumento del 4,3% rispetto aldello scorso anno (3.316.442) quando venne sfondato per la prima volta in assoluto .L'articoloper ledeldi, nel3,46 mln di(+4,3%) è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.