Nuovo polo tecnologico | Data center nel cratere

L’ampliamento delregionale sarà realizzato ad Acquasanta Terme. L’ok arriva dalla Cabina di Sisma, che ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza speciale che stanzia in totale oltre 3 milioni di euro per una serie di interventi nel comune ascolano, tra cui il più ingente proprio la definizione dello spazio che ospiterà ilfinanziato con il Pnc Sisma e che potenzierà ilstrategico regionale. Ilregionale sarà collocato in un edificio pubblico danneggiato dal sisma, per un importo stimato di 2,6 milioni di euro. Isono edifici provvisti di superfici abbastanza grandi da contenere un numero importante di computer e hardware per l’archiviazione di dati e apparecchiature di rete. Si tratta quindi di infrastrutture informatiche di enorme rilevanza per la transizione digitale, lo stoccaggio e l’analisi dati e per la cyber sicurezza.