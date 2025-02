Lanazione.it - Nuovo museo Opera del Duomo, ok da Consiglio Firenze

, 4 febbraio 2025 - Dopo la Giunta anche ilcomunale diha dato il via libera all'ampliamento deldell'del. L'atto approvato - un solo voto contrario, quello di Dmitrij Palagi di Spc - permette di riconoscere l'interesse pubblico del progetto per la finalità sociale, culturale e valorizzazione dei beni culturali e monumentali dell'di Santa Maria del Fiore. Ilprogetto affiancherà agli attuali 6.000 metri quadrati, i circa 5.000 mq di Palazzo Compagni e dunque ildiventerà di 11.000 mq. L'obiettivo è terminare i lavori in quattro anni. Il progetto prevede la ristrutturazione del fabbricato che si trova nel giardino all'interno del Palazzo Compagni, che versa in cattive condizioni, e la realizzazione di un edificio che ricalcherà la stessa impronta in pianta mantenendo la stessa altezza, ma cambiando la conformazione della copertura per creare una zona coperta e una terrazza: tra le idee c'è anche quella di collegare la terrazza di Palazzo Compagni con la nuova, in modo da poter ammirare la Cupola del Brunelleschi da una posizione inedita.