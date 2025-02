Ilfogliettone.it - Nuovo allarme truffa per milioni di utenti: questa app nasconde una truffa | Non scaricarla per nessun motivo

Leggi su Ilfogliettone.it

Molte persone hanno scaricato ingenuamenteapplicazione che serve solo a rubare i nostri dati sensibili. Nel mondo digitale, i nostri telefonini sono diventati veri e propri computer tascabili, pieni di informazioni personali e strumenti di lavoro. Purtroppo, però, sono anche vulnerabili a minacce informatiche come virus, malware e trojan.Questi termini, spesso usati come sinonimi, indicano in realtà diverse tipologie di software dannoso. I virus sono programmi in grado di replicarsi e diffondersi, infettando altri dispositivi. Il malware è un termine più ampio che include virus, ma anche altri software dannosi come trojan e spyware. I trojan, infine, sono programmi che si nascondono dietro app o file apparentemente innocui, ma che una volta installati possono causare danni al dispositivo o rubare informazioni.