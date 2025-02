Anteprima24.it - Nuovi impianti di bio-digestione in provincia di Salerno, Confagricoltura Campania: “Svolta per gli allevatori bufalini”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Nel territorio salernitano sono da poco attivi duedi bio-anaerobica, uno già operativo e l’altro al via tra poche settimane, che possono ritirare gli effluenti provenienti dalle stalle. È un evento di grande importanza per glidelladi, dove c’è una sproporzione tra superficie agricola disponibile e numero di capi allevati. Con questi due, glidel salernitano possono consegnare gli effluenti in luoghi molto più vicini rispetto al sito produttivo, contenendo i costi e rendendo la pratica più sostenibile dal punto di vista ambientale”. Lo ha affermato Lazzaro Iemma, presidente della Sezione Economica Regionale Allevamentidi, nel corso del convegno “Il futuro dei reflui zootecnici”, organizzato dapresso la sede di Battipaglia.