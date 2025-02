Ilrestodelcarlino.it - Nuovi colpi di scena sul caso Pierina: dalla raccolta fondi per Louis alla camminata decisiva

Bologna, 4 febbraio 2025 – Tutto in quattro ore. Tanto quanto è rimasta online lalanciata daDassilva per i suoi figli in Senegal e per sostenere le spese legali per il procedimento a suo carico. La: un'iniziativa controversa Intorno all’ora di pranzo di ieri, l’unico indagato per l’omicidio diPaganelli – l’anziana assassinata nel seminterrato di casa sua a Rimini in via del Ciclamino il 3 ottobre del 2023 – tramite un commercialista incaricato, e solo dopo aver richiesto e ottenuto l’autorizzazione del Tribunale, aveva avviato sulla piattaforma GoFundMe unacon obiettivo fissato a 150mila euro. Somma che, come riportatosottoscrizione, sarebbe servita a garantire il mantenimento dei figli di, coprire le spese legali e finanziare le consulenze tecniche necessarie.