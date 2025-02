361magazine.com - Nuova sfida professionale per Stefano De Martino: l’indiscrezione

Sempre più spazio per il partenopeoDesi sta prendendo sempre più spazio in Rai. A decretare il suo successo soprattutto gli ascolti tv di “Affari Tuoi”, certezza del palinsesto serale di Rai Uno.Ora, secondo TV Blog, la Rai vorrebbe dare ulteriore spazio al conduttore, ex ballerino di “Amici”.Secondo la testata da Viale Mazzini starebbero pensando a un nuovo format da affiancare ad Affari Tuoi, così come era successo ad Amadeus a cui era stata affidata la conduzione deI Soliti Ignoti.Sul sito si legge: “Su Rai1 dunque a giugno si sperimenterà un nuovo access time. Un nuovo game che sarà prodotto sempre da Endemol / Banijay, società questa che ha ormai -simpaticamente- usucapito quella fascia oraria. Il format verrà scelto dopo il Festival di Sanremo. In estate dunque la Rai tornerà a sperimentare dopo tante stagioni affidate al solo Techetechetè, che tornerà comunque a luglio e ad agosto”.