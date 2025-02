Sport.quotidiano.net - Npsg rischia la figuraccia. Parma ko solo al tie break

Trading Logistic 3Volley2(26-24; 21-25; 21-25; 26-24; 15-8)TRADING LOGISTIC: Peras18, Orlandi 2, Pierro 5, Bettucchi 12, Cai 8, Ferraguti 17, Kolev 5, Klun 2, Materno, libero Briata. All. Parisi. VOLLEY: Belli 22, Laudieri 13, Serafini 19, Lottero 6, Montali 7, Cavalli 7, Monica, libero Arena. All. Malagoli Arbitri: Mazzola e Bertonelli LA SPEZIA – Grande spavento per laTrading Logistic cheal tie-è riuscita ad avere la meglio sul fanalino di coda, al termine di una brutta prestazione con molte più ombre che luci: servizio molto al di sotto dello standard medio, muro disordinato e scomposto, attacco falloso ed infarcito di errori gratuiti e difesa ferma e spesso fuori posizione. Le attenuanti sono da ricercare nelle assenze di Louza e Zoratti e nelle condizioni non ottimali di Ferraguti.