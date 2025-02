Notizie della squadra di semifinali della Coppa EFL line-up previsti canale TV dettagli e previsioni in live streaming

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 11:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Newsle vs Arsenal Team NewsL’attaccante Joelinton sarà valutato da Newcastle, essendo stato ritirato con una questione del ginocchio poco dopo il pareggio del secondo tempo di Fulham sabato.L’ala Harvey Barnes ha un infortunio alla coscia, ma il difensore Fabian Schar e il centrocampista Bruno Guimaraes potrebbero tornare a seguito di sospensioni per la prima gamba.Jacob Murphy riflette sulla sconfitta di questo pomeriggio a St. James ‘Park pic.twitter.com/era1fyjyif– Newcastle United (@NUFC) 1 febbraio 2025Il difensore Jamaal Lascelles non dovrebbe tornare almeno a marzo con un infortunio al ginocchio, ma l’attaccante Callum Wilson potrebbe essere in lizza dopo essersi ripreso da un infortunio alla coscia.