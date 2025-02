Nordio-Piantedosi alle Camere per ribadire | Almasri espulso subito perchè pericoloso

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 feb. (askanews) – Di fronte a una richiesta di arresto giudicata quantomeno “irrituale”, la Corte d’Appello di Roma, e non il governo, ha deciso di scarcerare OsamaHabish, capo della polizia giudiziaria libica. A quel punto, l’esecutivo è dovuto intervenire per espellere una persona considerata pericolosa per la sicurezza nazionale e lo ha fatto con le modalità che si applicano di prassi in questi casi. E’ questa la linea del governo che sarà ribadita domani, prima nell’aula della Camera e poi al Senato, dal ministro dell’Interno Matteoe dal ministro della Giustizia Carlocon un’informativa che sarà ripresa in diretta dalla Rai. Sui presunti crimini di, che dal 6 gennaio era in Europa e si spostava liberamente tra diversi Paesi, da tempo stava indagando la Corte penale internazionale.