Linkiesta.it - Nordio e Piantedosi (ma non Meloni) riferiranno in Parlamento sul caso Almasri

Non sarà la premier Giorgiaa riferire alsuldel generale libico Osama, come invece stanno chiedendo le opposizioni da giorni ingaggiando una dura battaglia parlamentare. Da Palazzo Chigi è arrivata la decisione che a farlo saranno il ministro della Giustizia Carloe quello dell’Interno Matteo. Entrambi sono indagati, con la premier Giorgiae il sottosegretario Alfredo Mantovano, per favoreggiamento e peculato. La data dell’informativa sarà decisa oggi.Proprio ieri è arrivata una nuova denuncia sul. Lam Magok Biel Ruei, vittima e testimone delle torture del generale libico Osama, ha presentato alla Procura di Roma una denuncia per «favoreggiamento? per le condotte della presidente del Consiglio Giorgiae dei ministri della Giustiziae dell’Interno, che avrebbero «sottratto il torturatore libico alla giustizia», ha spiegato.