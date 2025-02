Ilfogliettone.it - Nordio e Piantedosi in Aula per chiudere il caso Almasri, maggioranza sfida opposizioni

Dopo giorni di polemiche dell’opposizione per gli interventi via social network della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il dibattito sulla vicendasi sposta finalmente nelle aule parlamentari: come era stato deciso prima di annullare l’informativa dei ministriper via della loro iscrizione nel registro delle notizie di reato quali persone indagate insieme alla premier e al sottosegretario Alfredo Mantovano, saranno il Guardasigilli e il titolare del Viminale a ricostruire la vicenda del rimpatrio con volo di Stato italiano del libico che la Corte penale internazionale aveva chiesto di arrestare.“Meloni continua a scappare dal Parlamento”, è il refrain delleche ottengono la diretta Rai dell’informativa soltanto al Senato. Circostanza che porta i capigruppo di Pd, M5s, Avs, Iv, Azione e Più Europa a scrivere al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ribadendo la richiesta già avanzata e non soddisfatta durante la conferenza dei capigruppo perché non c’era unanimità sulla ripresa televisiva.