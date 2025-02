Ilfattoquotidiano.it - “Non volevano farmi salire sull’aereo perché mia figlia piangeva. A salvarmi da quella umiliazione è stata un’altra mamma”: la storia sul Business Insider

“Non saliràfinché non si sarà calmata“. Con queste parole un agente di gate si è rivolto ad unache si preparava a imbarcarsi con ladi due anni che stava piangendo. Una doccia fredda per la donna, che era già abituata a viaggiare da sola con la piccola e pensava di essere ormai una professionista nello spostarsi senza l’aiuto di nessun altro.Laviene raccontata sulle pagine di. Protagonista è una trentenne che da Maui stava andando nello stato di Washington a trovare i genitori. La sua bambina era ormai stanca di stare nel passeggino all’interno e, forse, non vedeva l’ora dia bordo: “Amava gli aeroplani. Una volta seduti ai nostri posti, sapevo che avrebbe sorriso di nuovo” ha raccontato la madre. Anche per questo si è affrettata a spiegare: “Una volta che l’avrò portata ai nostri posti starà bene”.