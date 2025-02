News.robadadonne.it - “Non voglio iniettarmi niente” polemica per le parole di Chiara Nasti sui vaccini in gravidanza

è finita di nuovo al centro delle polemiche per le sue esternazioni suiin, a poche settimane di distanza dalla morte di un bambino di 24 giorni avvenuta a Padova a causa della pertosse, proprio uno deirichiesti alle donne durante la gestazione.“Preferisco che il mio corpo resti così com’è senza iniettarci” sono ledell’influencer, madre di Thiago e Dea, avuti con il marito Mattia Zaccagni. “Da incinta non farei nulla del genere, gli effetti avversi mi spaventano”.Fonte: instagram @love“Vedo gente che ormai si indigna per tutto – proseguenella storia, ora non più visibile – E quasi ti vuole convincere a fare ogni tipo di vaccino. I nostri parenti all’epoca non hanno fattodi ‘sta roba”.Le suehanno ovviamente suscitato molte reazioni, visto che il dibattito sui, soprattutto post Covid, è quantomai acceso; aha risposto ad esempio Manuela Orrù, pediatra di famiglia della Asl Roma 1 e presidente dell’Associazione culturale pediatri, che a Repubblica ha spiegato che “La pertosse può portare all’insufficienza respiratoria, non bisogna ascoltare tutto ciò che gira sui social”.