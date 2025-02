Secoloditalia.it - Non solo un popolo di poeti e navigatori, al via la settimana Stem: anche così l’Italia investe sul futuro

Giunge alla seconda edizione lanazionale delle discipline, istituita nel novembre 2023 su iniziativa della deputata di FdI, Marta Schifone, e celebrata per la prima volta lo scorso anno. La, che ha lo scopo di avvicinare gli studenti alle materie scientifiche e tecnologiche, si apre oggi e sarà celebrata fino all’11 febbraio nelle università e nelle scuole italiane con una serie di iniziative, il cui scopo è «promuovere l’orientamento, l’apprendimento, la formazione e l’acquisizione di competenze nell’ambito di tali discipline, necessarie – spiega la legge istitutiva – a favorire l’innovazione e la prosperità della Nazione». «È un’iniziativa nella quale crediamo fortemente, perché riteniamo strategico per ildella Nazione far crescere nelle giovani generazioni l’interesse nei confronti delle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, discipline sempre più al centro dei cambiamenti che i nostri sii economici, sociali e produttivi stanno attraversando», ha sottolineato il premier, Giorgia Meloni, in occasione dell’avvio dellanazionale delle discipline