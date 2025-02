Cityrumors.it - Non solo il Brad Pitt fake: altra donna truffata da una finta celebrità

Un uomo si fingee riesce a truffare decine di migliaia di euro a una: ennesima truffa di unaLa tecnologia si conferma ogni giorno croce e delizia dell’essere umano. Non può non essere considerata tale, visti i molteplici risvolti che ha da offrire nella vita di tutti i giorni e i cambiamenti che ha portato nell’essere umano, tanto da un punto di vista sociale, quanto sotto quello prettamente culturale.Nonilda una(Ansa Foto) – Cityrumors.itDelizia, perché ovviamente ha reso tutto più semplice. Oggi è possibile mettersi in contatto con persone che sono in realtà molto distanti da noi e che, altrimenti, non avremmo mai potuto sentire. Allo stesso tempo, consente di far conoscenza, di intraprendere un rapporto, seppur inizialmente ‘a distanza’, che può poi confermarsi di persona.