Anteprima24.it - Non solo Campania: scontro su Meloni in aula, arrivano Nordio e Piantedosi

Tempo di lettura: 5 minutiTRUMP CONGELA I DAZI AL MESSICO E AL CANADA PER UN MESELE BORSE A PICCO, ASSE PARIGI-BERLINO PER LA LINEA DURA UETrump accetta di sospendere per un mese i dazi al Messico e al Canada. Dopo un colloquio con la presidente Sheinbaum è stato annunciato che il Messico schiererà 10mila soldati al confine per evitare il flusso di migranti verso gli Stati Uniti, e durante la sospensione delle tariffe si negozierà un accordo stabile. Anche il Canada ottiene una sospensione dei dazi per 30 giorni, lo ha annunciato il premier Justin Trudeau dopo una telefonata con Trump. La Cina propone di tornare all’accordo del 2020 e mette sul piatto yuan, investimenti, fentanyl e forse anche TikTok. El Salvador si offre di accogliere i carcerati americani nelle proprie prigioni. La Cina ha risposto con con dazi al 15% su carbone e gas.