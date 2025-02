Liberoquotidiano.it - "Non so se fa ridere o piangere": la risposta dell'Europa a Trump, che cosa c'è dietro

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. E il direttore editoriale di Libero analizza le reazioni per i dazi decisi dall'amministrazione. Come vi abbiamo già anticipato su Libero,ha già ottenuto due vittoria su Panama e Messico. I due paesi si sono piegati ai diktat di Washington e hanno deciso di rivedere le loro pratiche commerciali, soprattutto quelle orientate alla Cina. Ma a creare scompiglio è la reazione'Ue che parla di una: "Sembra un pugile tonico e forte, sappiamo tutti che la realtà è un'altra. E a questo punto non so se lafaccia". Insomma Bruxelles ha poche armi per rispondere ae in questo contesto il ruolo principale tocca all'Italia con Giorgia Meloni in prima fila al fianco degli Usa ma anche col ruolo di pontiere tra le istanze di Washington e quellea Commissione Ue.