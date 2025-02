Ilgiorno.it - Non si trova un medico di famiglia

Il problema della carenza di medici di base torna a farsi sentire nell’Alto Milanese, questa volta colpendo il comune di Villa Cortese. Con il pensionamento del dottor Bruno Fernando Libassi, il territorio siora alla ricerca di nuovi professionisti disposti a coprire i posti vacanti. "L’amministrazione comunale – fa sapere la giunta del sindaco Alessandro Barlocco – si è attivata da tempo presso l’ente competente, l’Asst Ovest Milanese, per sollecitare soluzioni e individuare unche possa sostituire il dottor Libassi, in pensione da febbraio. La priorità va soprattutto alle persone anziane e fragili, che rischiano di subire i disagi maggiori". Al momento, però, la ricerca non ha ancora dato esiti positivi. L’Asst, attraverso il Distretto di Legnano e il Dipartimento Cure Primarie, conferma di essere costantemente impegnata nell’individuare un nuovoper Villa Cortese, ma nessun professionista ha ancora accettato l’incarico.