Non potevo dirlo? Grande Fratello Ilaria lascia ma con uno scoop assurdo E Signorini | A Mediaset tremano

Ben due concorrenti fuori dalnella puntata di lunedì 3 febbraio. Il primo, ossia Emanuele Fiori, al televoto. La seconda,Galassi, si è invece ritirata. Dopo più di 140 giorni nella casa l’ex Non è la Rai ha detto basta. È successo all’improvviso, dopo che Alfonsol’ha convocata in confessionale per rimproverarla di aver provato ad alterare i voti e farsi nominare. Lì, lontana dai suoi coinquilini,ha comunicato la sua decisione.“Stasera voglio andare a dormire a casa mia, col mio bambino, col mio compagno”, ha detto spiegando di averne già parlato con Pamela e di aver bisogno di uscire nonostante questa esperienza sia stata bellissima.quindi ha confermato il consenso per la sua decisione: “accoglie la tua decisione dire il gioco, vai tu in casa a comunicare la tua decisione ai tuoi compagni”.