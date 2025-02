Laspunta.it - Non mollare mai. Il Circolo Velletri biancoazzurra ospite della trasmissione di Francesco Scarcelli.

Da circa un mese è in onda ogni giovedì laNonMai, ideata e condotta da, voce e volto nota dell’etere romano e non solo, ma anche colui che ha scritto e musicato l’inno dedicato alla Lazio “Nonmai”Il collegamento streaming dalla sede del club. In basso il Presidente De Cesaris e il Consigliere Spoletini negli studios di T9Dalla prima puntata, in onda su T9 ogni giovedì alle 21, ilè statodie anche nelle settimane successive alcuni dei soci sono stati in pianta stabile nel salotto laziale.Foto di gruppo a fineGiovedì scorso in occasione di Braga Lazio, collegamento in diretta dalla sede deldurante la partita di Europa League. Anche giovedì prossimo il Presidente delMatteo De Cesaris e una rappresentanza dei soci saranno ospiti di NonMai, visibile sul digitale terrestre e on line.