Liberoquotidiano.it - "Non mi convince". L'Eredità, la ghigliottina scatena dubbi: caos dopo la puntata | Guarda

A L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, sono stati Giulia, Katia e l'esordiente Francesco a sifdarsi nel gioco del Triello nelladi questa sera, martedì 4 febbraio. Ai 100 secondi, invece, ci sono arrivati Katia e Francesco. A spuntarla alla fine è stata Katia, dipendente pubblica della Regione Campania con la passione per i viaggi. La campionessa all'inizio ha giocato con un montepremi di 185.000 euro. Le parole da collegare invece erano Diritti, Chiesa, Parlare, Nome e Scambio. Per via di vari dimezzamenti, poi, la cifra in palio è scesa a 11.563 euro. Eil minuto di ragionamento previsto dal regolamento Katia ha scritto la parola OPINIONE. Peccato, però, che la risposta corretta questa sera fosse PERSONA. Katia potrà riprovarci domani. In tanti, tra i telespettatori più appassionati, hanato ladel game show sui social.