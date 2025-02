Ilnapolista.it - Non ha senso investire per bisogni emotivi però il Napoli deve imparare a raccontarsi meglio

I fatti prima delle opinioniCominciamo dai fatti, un’idea sempre piuttosto interessante quando si tratta di giornalismo (persino quello sportivo). Fatto numero uno: ilha ceduto Khvicha Kvaratskhelia e l’ha sostituito con Noah Okafor un calciatore dal valore assoluto (e quindi anche percepito) lontano da quello dell’attaccante georgiano. Fatto numero due: ancora prima che avvenisse la successione sul mercato, Khvicha Kvaratskhelia era già stato sostituito con David Neres calciatore arrivato in estate come integrazione al georgiano e a Matteo Politano. E che ha avuto un buonissimo impatto sulla Serie A: i risultati e la classifica di Serie A, in questo, sono abbastanza eloquenti.Fatto numero tre: secondo le indiscrezioni di mercato trapelate nelle ultime settimane, ilha trattato l’acquisto di Alejandro Garnacho, Karim Adeyemi e Allan Saint-Maximin e non è riuscito a concludere queste operazioni.