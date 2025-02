Ilfattoquotidiano.it - “Non esiste il Festival di Sanremo senza di noi, il marchio è inscindibile dal format”: la Rai presenta il ricorso contro la sentenza del Tar della Liguria

Come era stato già annunciato, gli avvocatiRai hanno impostato e depositato, come riporta La Repubblica, illacon cui i giudici del Tarche avevano dichiarato illegittimo l’affidamento diretto all’azienda da parte del Comune di, dell’organizzazione delcanzone italiana. “Nonildidi noi, ildal”, su questo assunto e altriti nel, si basa la “difesa” da parteRai.Lo scorso dicembre era stata diramata la decisione in 58 pagine del Tarche mette nero su bianco unaclamoroso per l’assetto televisivo e musicale: “È illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, da parte del Comune di, dell’organizzazione del. Per il 2024-2025: fatta salva la prossima edizione, dal 2026 si dovrà procedere con una gara aperta agli operatori del settore”.