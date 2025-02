Liberoquotidiano.it - "Non deve andare al ristorante, il cibo può essere contaminato": chi terrorizza Jannik Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

nonguardarsi solo dalle pomate. Ma anche dal. Il caso doping che vede coinvolto il numero uno al mondo continua a tenere banco tra gli ex tennisti. In difesa dell'azzurro è intervenuto l'ex campione Mats Wilander. Nel 1995 venne trovato positivo alla cocaina insieme al compagno di doppio Karel Kovcek. Il bersaglio, ancora una volta, è il sistema doping che, a suo avviso, rende ormai impossibile la vita agli atleti. "Oggi un giocatore non dovrebbe nemmenoal- ha spiegato al Corriere dello Sport -, perché c'è la possibilità che nelci sia qualcosa di". Ma, secondo l'ex numero uno al mondo, il suo caso è diverso da quello di. “Non è paragonabile a quello di entrambi, perché sono situazioni totalmente diverse - ha aggiunto -.