"Non ci sono problemi nelle case. Ma hanno fatto bene a chiudere istituti e università, per sicurezza"

Ancora una volta, a distanza di due anni, la paura si diffonde per le vie della città. Esattamente come due anni fa, esattamente a febbraio, il terremoto ritorna a scuotere Siena. Una paura diffusa tra tutti i cittadini, ancora una volta per causa di uno sciame sismico con epicentro a Monteroni che è stato sentito e percepito da tutta la città capoluogo. Il sindaco ed il rettoredeciso di tenere chiuse rispettivamente Scuole edin via del tutto precauzionale, per poter eventualmente intervenire qualora ci fossero problematiche di vario genere. Abbiamo sentito i cittadini, per capire comevissuto la giornata di domenica, quando la terra ha tremato. "Io me neaccorto dal rumore mentre ero in macchina – afferma Marco Marino, studente dell’di Siena – a casa non abbiamo avuto danni fortunatamente, però un po’ di paura penso sia normale".