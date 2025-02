Milanotoday.it - Non ci sarà neanche uno spazio vuoto al prossimo Salone del mobile

Leggi su Milanotoday.it

Le aspettative sono alte, in tutti i sensi. Non ciunoaldel, fiera dedicata all’arredamento che si svolgerà a Milano dall'8 al 13 aprile.“Abbiamo sold out degli spazi, con aziende incredibili, 148 le nuove imprese che entrano aldele.