Non bloccano gli sbarchi solo il Parlamento | la sinistra che tifa invasione

Lo stop ai lavori parlamentari imposto dalle opposizioni è finito con un giorno di anticipo. E così ieri nell'aula di Montecitorio era tutto pronto per discutere del decreto Cultura. O almeno così doveva essere, ma in realtà il Movimento 5 Stelle ha pianificato una strategia per «dirottare» la discussione generale. Oltre 30 deputati si sono iscritti a parlare per criticare il governo sulla mancata informativa sulla liberazione del generale Almasri. Per Angelo Bonelli di Avs «il governo continua con la strategia del complotto e a raccontare bugie. La prima è che non può riferire in Aula perché ci sarebbero indagini in corso e sarebbe vincolato dal segreto istruttorio. Falso! Non c'è alcuna indagine, né tantomeno il segreto istruttorio». Duro anche il leaader pentastellato Giuseppe Conte che ha chiesto alla premier di «venire ina spiegare agli italiani la versione vera ed effettiva sul caso Almasri.