Noemi il coraggio di emozionare | Sarà un Sanremo da brividi

Signorina grandi firmelo è sempre stata, ma quest’anno il fatto di presentarsi acon una canzone composta da Mahmood, Blanco e Michelangelo quale “Se t’innamori muori” la incardina ancora più nel ruolo. A livello autorale, infatti, il suo è uno dei brani più attesi del Festival, grazie a un pool tutto lombardo in un’edizione in cui la regione spadroneggia tanto in gara che nei borderò Siae. Se per presenze di big la quota lombarda arriva a 8 (9 prima del passo indietro di Emis Killa), pure fra gli autori la presenza è fittissima grazie a una onnipresente Federica Abbate, che mette il suo fluido in ben 6 brani (7 con quello di Emis, ma amen). Oltre alla trentaquattrenne paroliera e compositrice milanese, in gara con Clara, Fedez, Joan Thiele, Rose Villain, Sarah Toscano e Serena Brancale, un posto di tutto rispetto se lo ritaglia pure l’arrangiatore e produttore lodigiano Davide Simonetta con 5 pezzi tra cui quelli di Achille Lauro ed Elodie.