Lettera43.it - Noemi: età, vero nome, marito, canzoni e film della cantante

Leggi su Lettera43.it

Ottava partecipazione al Festival di Sanremo per. Sul palco dell’Ariston porterà il brano Se t’innamori muori, firmato da Blanco e Mahmood, che in coppia hanno vinto la kermesse nel 2023 con la loro Brividi. La canzone racconta la necessità di vivere la vita senza restare preda delle paure, in particolare in amore. «Il titolo è una metafora per raccontare quando ci lanciamo in sentimenti con quel timore di sentirci fragili», ha spiegato la stessasui social del Festival. «Se fosse una foto, penso a qualcuno che cade dal cielo abbandonandosi alla sensazione di gravità zero». In carriera ha pubblicato sei album, mentre il settimo uscirà il 28 febbraio con il titolo di Nostalgia e sarà seguito da un tour nei teatri italiani., da X Factor alle sette volte di Sanremo: carriera edurante un suo concerto (Getty Images).